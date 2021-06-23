Евро-2020. Польша уступает Швеции после первого тайма и рискует не выйти из группы

На арене в Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча группы E между сборными Швеции и Польши.

Счет после стартовых 45 минут - 1:0 в пользу команды Янне Андерссона.

Автором гола на второй минуте стал полузащитник Эмиль Форсберг.

Добавим, что в середине тайма нападающий сборной Польши Роберт Левандовски дважды пробил в перекладину с нескольких метров.

Добавим, что после второго тура Швеция занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Польша на последней позиции при одной ничьей в двух матчах.