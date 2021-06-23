Евро-2020. Сборная Польши уступила команде Швеции и покидает турнир

Сборная Польши проиграла команде Швеции в матче третьего тура чемпионата Европы-2020.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Янне Андерссона.
В составе победителей дубль оформил полузащитник Эмиль Форсберг (2-я и 59-я минуты). Еще один мяч на счету Виктора Классона (90+3).
У поляков два гола забил нападающий Роберт Левандовски (61 и 84).
В другом матче группы E сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:0.
Таким образом, первое место в этом квартете заняла команда Швеции, набрав семь очков. На второй строчке сборная Испании (5), на третьей - Словакии (3). Последнее место занимают поляки и покидают турнир, у них одно очко.
Поражение подопечных Палу Соузы обеспечило выход в плей-офф команде Украины.
Футбол
Чемпионат Европы
Группа E
3-й тур.
Швеция – Польша – 3:2 (1:0)
Голы: Форсберг, 2; 59; Классон, 90+3 - Левандовски, 61; 84.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.
Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.
Предупреждения:
23 июня. Санкт-Петербург.