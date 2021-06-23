Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Испании в матче группового этапа чемпионата Европы победила команду Словакии со счетом 5:0.

Первый мяч на 30-й минуте в свои ворота забросил голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка, в компенсированное к первому время Эмерик Лапорт увеличил преимущество «Фурии роха».

Во втором тайме испанские футболисты увеличили преимущества, усилиями Пабло Сарабии (56), Феррана Торркса (67), а также словацкого полузащитника Юрая Куцке, забившего второй автогол своей команды (71).

Отметим, что нападающий сборной Испании Альваро Мората на 12-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом сборная Испании набрала пять очков, заняла второе место в группе Е и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграет с Хорватией в Копенгагене 28 июня.