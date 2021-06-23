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Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020
23 июня 20:54
автор: Максим Скороходов

Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де ла Картуха».

Сборная Испании в матче группового этапа чемпионата Европы победила команду Словакии со счетом 5:0.

Первый мяч на 30-й минуте в свои ворота забросил голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка, в компенсированное к первому время Эмерик Лапорт увеличил преимущество «Фурии роха».

Во втором тайме испанские футболисты увеличили преимущества, усилиями Пабло Сарабии (56), Феррана Торркса (67), а также словацкого полузащитника Юрая Куцке, забившего второй автогол своей команды (71).

Отметим, что нападающий сборной Испании Альваро Мората на 12-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом сборная Испании набрала пять очков, заняла второе место в группе Е и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграет с Хорватией в Копенгагене 28 июня.

Сборная Словакии с тремя очками заняла третье место с тремя очками, но из-за плохой разнице забитых и пропущенных мячей покидает турнир.

Евро-2020

Группа Е

3-й тур

Словакия - Испания - 0:5 (0:2)

Голы: Дубравка, 30 (автогол), Лапорт, 45, Сарабия, 56, Торрес Ф., 67, Куцка, 71

источник: «Советский спорт»
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