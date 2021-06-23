Соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020 определится после матча Португалия - Франция

Соперник сборной Украины в 1/8 финала определится после окончания группового этапа Евро-2020.

Он будет зависеть от того, выйдет ли команда из третьего места группы F в 1/8 финала чемпионата Европы.

На данный момент сборная Португалии с разницей забитых и пропущенных мячей 5-4 проходит в плей-офф, а Финляндия с тремя очками и разницей 1-3 - нет.

Если сборная Португалии не проиграет сегодня Франции с разницей в четыре мяча, то команда Андрея Шевченко сыграет в 1/8 Евро со Швецией, в противном случае соперником сборной Украины будут французские футболисты