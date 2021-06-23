Михаил Боярский: Рад выходу Украины в плей-офф, они играют на другом уровне по сравнению с Россией

Российский актер Михаил Боярский прокомментировал попадание сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

«Очень рад выходу сборной Украины в плей-офф. Это абсолютно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее. Для того, чтобы Украине выйти в финал, нужно приложить максимум усилий. Думаю, Шевченко справится», - приводит слова артиста Sport24.

Сборная Украины на групповом этапе набрала три очка с разницей забитых и пропущенных мячей »-1» и обошла в таблице третьих мест Финляндию и Словакию.

Соперник команды Андрея Шевченко по 1/8 финала определится после окончания группового этапа Евро-2020.