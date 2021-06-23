Игорь Лебедев: Украина ничего особенного не показала, Австрия ее возила

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал попадание сборной Украины в плей-офф Евро-2020 с третьего места в своей группе.

«Украина ничего особенного не показала в плане футбола, они набрали три очка — не больше, чем Россия. Австрия как говно по полю возила сборную Украины в последнем матче. О каком красивом футболе идет речь? Поэтому гордиться тут нечем», — цитирует политика Sport24.

Добавим, что о выходе сборной Украины в плей-офф турнира стало известно после поражения команды Польши в игре со Швецией (2:3).

Соперник команды Андрея Шевченко по 1/8 финала определится после окончания всех матчей группового этапа Евро-2020.