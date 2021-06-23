Евро-2020. Германия проигрывает Венгрии после первого тайма, Португалия играет вничью с Францией

Завершились первые таймы в матчах третьего тура группы F на чемпионате Европы.

В Мюнхене сборная Германии уступает команде Венгрии - 0:1. Гол на 11-й минуте забил нападающий Адам Салаи.

В Будапеште сборная Португалии играет вничью с Францией. На 30-й минуте пенальти реализовал Криштиану Роналду. Сравнял счет в компенсированное время Карим Бензема. Француз также отличился после удара с 11-метровой отметки.

На данный момент подопечные Дидье Дешама возглавляют группу с пятью очками. Португалия (4) на втором месте, Венгрия (4) - на третьем. Германия с тремя очками на последней позиции.