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Роналду опередил Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира и Европы
23 июня 22:56
автор: Александр Поволоцкий

Роналду опередил Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира и Европы

Португальский форвард забил рекордный мяч в матче с Францией.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся в матче Евро-2020 против команды Франции, опередил немца Мирослава Клозе по количеству голов, забитых суммарно в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

Форвард туринского «Ювентуса» отличился в 20-й раз. У экс-форварда сборной Германии в активе 19 мячей на крупных турнирах.

Добавим, что Роналду забил четвертый гол на Евро-2020. Португалец стал первым, кто добился подобного результата с 2008 года. На турнире в Австрии и Швейцарии четыре мяча было на счету испанца Давида Вильи.

источник: «Советский спорт»
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