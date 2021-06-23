Роналду опередил Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира и Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся в матче Евро-2020 против команды Франции, опередил немца Мирослава Клозе по количеству голов, забитых суммарно в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

Форвард туринского «Ювентуса» отличился в 20-й раз. У экс-форварда сборной Германии в активе 19 мячей на крупных турнирах.

Добавим, что Роналду забил четвертый гол на Евро-2020. Португалец стал первым, кто добился подобного результата с 2008 года. На турнире в Австрии и Швейцарии четыре мяча было на счету испанца Давида Вильи.