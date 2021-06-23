Вячеслав Колосков: В сборной Украины играют высококлассные мастера, таких не хватает России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о выходе сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020 с третьего места в группе.

«У меня нет ни радости, ни разочарования - нейтрально отношусь к успехам сборной Украины. Но говорить, что им повезло выйти в плей-офф - неправильно. Команда у Шевченко сильная, она показала высокий уровень игры. Они же не виноваты, что Евро проводится в таком формате. Мне нравится футбол сборной Украины, там играют высококлассные мастера. Нам таких игроков не хватает», - цитирует бывшего функционера Sport24.

Сборная Украины на групповом этапе набрала три очка с разницей забитых и пропущенных мячей »-1» и обошла в таблице третьих мест Финляндию и Словакию.