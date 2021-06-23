Евро-2020. Германия сыграла вничью с Венгрией и вместе с Францией и Португалией вышла в плей-офф

В 10 минутах от катастрофы. Как Германия чуть не пролетела мимо плей-офф Евро-2020, а Роналду повторил мировой рекорд

Два заключительных матча группового раунда чемпионата Европы завершились с одинаковым счетом 2:2, при этом немцы спаслись от досрочного вылета в последний момент, а Криштиану Роналду стал сорекордсменом по голам за сборную (109).