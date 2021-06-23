Евро-2020. Германия сыграла вничью с Венгрией и вместе с Францией и Португалией вышла в плей-офф

Сборная Германии сыграла вничью с командой Венгрии в матче заключительного тура чемпионата Европы-2020.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:2.
В составе немецкой команды голы забили Кай Хаверц и Леон Горецка. У венгров отличились Адам Салаи и Андраш Шефер.
В другом матче группы F сборные Франции и Португалии также сыграли вничью - 2:2.
Дубль у чемпионов мира оформил Карим Бензема. В составе португальской команды дважды отличился Криштиану Роналду
Таким образом, первое место в этом квартете заняла сборная Франции с пять очками. Со второй позиции напрямую в плей-офф также выходит команда Германии (4). Сборная Португалии (4) сыграет в 1/8 финала, как одна из лучших третьих команд. Венгрия завершила турнир с двумя очками.
Футбол
Чемпионат Европы
Группа F
3-й тур.
Германия – Венгрия – 2:2 (0:1)
Голы: Хаверц, 66; Горецка, 84 - Салаи, 11; Шафер, 68.
Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер (Мусиала, 82), Рюдигер, Гозенс (Фолланд, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 58), Гнабри (Мюллер, 68), Сане, Киммих, Хаверц (Вернер, 67).
Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола (Николич, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 89), Шафер, А.Солои (К.Варга, 82), Шоллои (Шен, 75).
Предупреждения: Ботка, 28. Гюндоган, 29. Сане, 61. А.Солои, 64. Фиола, 66.
23 июня. Мюнхен.
Португалия – Франция – 2:2 (1:1)
Голы: Роналду, 30; 60 (оба с пенальти) - Бензема, 45+2 (с пенальти); 47.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду (Далот, 79), Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 73), Данилу Перрейра (Палинья, 46), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 88), Криштиану Роналду, Диогу Жота.
Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46. Рабьо, 52), Кимпембе, Кунде, Погба, Толиссо (Коман, 66), Канте, Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.
Предупреждения: Ллорис, 27. Эрнандез, 36. Гризманн, 39. Кимпембе, 83.
23 июня. Будапешт.