Ян Андерссон: Мои игроки - настоящие воины

Главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон прокомментировал победу над Польшей (3:2) и выход в плей-офф Евро-2020.

«Мы создали ситуацию, в которой могли бы добиться успеха, но наши шансы еще нужно использовать. Мои игроки настоящие воины, они фантастические.

Думаю, соперники считает нас сложной командой. Так и должно быть. Польша - великая футбольная страна, и у них есть игрок мирового класса, который не раз проявлял свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с этой ситуацией и выиграть матч», - цитирует Андерссона пресс-служба УЕФА.