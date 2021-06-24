Свищев предложил организовать товарищеский матч между Россией и Украиной

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

«Чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина, необходимо организовать товарищеский матч. Сравнивать их незачем: сборная России не в лучшей форме. Мы верим, что будущее будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, в основном будут играть в Премьер-лиге. В этом случае костяк страны составят лучшие российские игроки, - передает слова Свищева Чемпионат.com.

Напомним, что на текущем первенстве Европы Украина смогла выйти с третьего места в плей-офф Евро-2020, а сборная Россия покинула турнир на четвертом месте в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией.