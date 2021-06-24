Киммих признан игроком матча Германия - Венгрия

Игрок сборной Германии Йоса Киммих признан лучшим игроком матча против команды Венгрии (2:2).

Технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцел отмечает, что футболисту, начинавшему встречу на позиции латераля, больше удался второй тайм, когда он стал играть на месте инсайда, после чего выдал множество острых передач.

Напомним, что сборная Германии заняла второе место в группе В и в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против команды Англии. Сборная Венгрии покинула турнир, став четвертой в своей группе.