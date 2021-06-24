Даеи поздравил Роналду с мировым рекордом по голам за сборную

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи поздравил капитана португальской команды Криштиану Роналду с тем, что после дубля в ворота Франции (2:2), он забил за свою национальную команду 109 голов, что прежде удавалось только самому Даеи.

«Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы побить мой мировой рекорд по голам за сборную. Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать великому чемпиону, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всем мире. Вперeд, Криштиану!», - приводит сообщение иранца RT, ссылаясь на его инстаграм.

Добавим также что Роналду вышел на единоличное первое место по голам на чемпионатах мира и Европы – 21 (14 на Евро плюс 7 на ЧМ). До вчерашнего матча у Криштиану было 19 мячей, как и у немца Мирослава Клозе, который больше специализировался на голах на чемпионатах мира - 16.