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24 июня 10:09
автор: Александр Бойченко

Роланд Шаллаи: я горжусь своей сборной

Сборная Венгрии в группе «смерти» набрала 2 очка и не сумела выйти в плей-офф.

Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи после ничьей с Германией (2: 2) на Евро-2020 признался, что гордится своей командой.

«Я очень горжусь нашей игрой, но разочарован тем, что нам немного не хватило для выхода из группы. Мы здорово сыграли на турнире. Нам не на что жаловаться. Думаю, мы на правильном пути. Мы очень усложнили жизнь нашим трем грозным соперникам», - цитирует Шаллая пресс-служба УЕФА.

Германия набрала четыре очка и вышла в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, сборная покидает турнир. Ранее на турнире венгры сыграли вничью со сборной Франции (1:1) и проиграли команде Португалии (0:3).

источник: UEFA (УЕФА)
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