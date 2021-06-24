Карим Бензема: Я почувствовал гордость за сборную, когда забил

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассказал о своих голах в матче финала 3-го тура группового этапа ЧЕ-2020 с Португалией (2:2), которые стали для него первыми после возвращения в сборную.

«Я чувствовал радость и гордость, когда забивал. Все этого ждали. На меня давили, но я футболист и профессионал, поэтому питаюсь этим. Было здорово забить, и мы тоже вышли в плей-офф. Я хочу забивать и дальше за эту команду, потому что знаю, что голы очень важны в этом турнире », - цитирует Бензема Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Сборная Франции вышла из группы с первого места и теперь сыграет в 1/8 финала против швейцарцев в Бухаресте.