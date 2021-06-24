Дзюба и Кузяев вошли в сотню лучших игроков группового этапа Евро-2020

Портал WhoScored.com опубликовал топ-100 лучших футболистов группового этапа чемпионата Европы.
В список вошли два игрока сборной России: Артем Дзюба и Далер Кузяев. Дзюба, отличившийся на турнире голом и голевой передачей, получил среднюю оценку 6,93 и расположился на 84-м месте в рейтинге. Кузяев занимает 91-е место со средним баллом 6,9.
Тройку лучших футболистов группового этапа Евро-2020 составляют полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне (8,84), нападающий команды Португалии Криштиану Роналду (8,06) и полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг (7,87).
источник: WhoScored.com