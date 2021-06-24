Александр Тарханов: Черчесов должен отчитаться за сборную на основе ее выступлений

Бывший тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«В первую очередь, конечно, он должен отчитаться, провести глубокий анализ произошедшего, объяснить, почему мы так отстаем от европейских команд, отстаем в технике и исполнительском мастерстве. Он должен доложить, и не так, чтобы один раз - и голова отрубится.

Есть и другие причины. В принципе, футболом должны руководить люди, прошедшие эту школу. Да, менеджер может быть один - например, миллиардер или от власти. Но на остальных должностях должны быть футболисты. А у нас их в федерации почти нет. Только Никита Павлович Симонян, и все», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Сборная России не может выйти из группы третий Чемпионат Европы подряд. В этом году подопечные Черчесова заняли последнее место, пропустив веред своих соперников из Финляндии, Дании и Бельгии.