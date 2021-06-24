Йоахим Лев: Венгры поставили автобус всей командой, нам было сложно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не волнуется перед матчем с Англией в 1/8 финала Евро-2020.

«Я не волнуюсь, это совсем другой матч. Венгры припарковали автобус, вся команда стояла за линией мяча, постоянно боролась в воздухе. С англичанами все будет иначе. Они будут играть дома, им захочется атаковать. С нетерпением жду открытого футбола. Нам нужно улучшить некоторые вещи в нашей игре и быть осторожными, особенно в отношении стандартов. Невозможно повторить одни и те же ошибки», - приводит слова Лёва Sky Sports.

Напомним, на последнем Чемпионате Мира Германия не смогла выйти из группы, проиграв решающий матч в последнем туре Южной Кореи. В матче с венграми мог повториться сценарий 2018 года, но хозяева смогли отыграться и сделать счет 2:2. Перед стартом Евро-2020 Лёв вернул в сборную Томаса Мюллера и Джерома Боатенга.