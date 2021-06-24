Лев Лещенко: Украина не сильнее России ни в чем, им просто повезло

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказал свое мнение о выходе украинской команды в плей-офф чемпионата Европы.

«Поздравляю украинскую команду с выходом в плей-офф. Молодец, иначе и не скажешь.

Но их уровень игры такой же, как у нас, Украина ни в чем не сильнее России, им просто повезло, что они пошли дальше. Да и сама игра слабая - и у нашей команды, и у сборной Украины», - сказал Лещенко в интервью Sport24.

Сборная Украины в плей-офф встретится с командой Швеции в 1/8 финала.