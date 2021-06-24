Алексей Николаев: Карасев заслужил работать на Евро-2020

Судейская бригада под руководством Сергея Карасева показала, что достойна судить плей-офф турнира в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

«Я сказал, что игра будет непростой, так как сборные Германии и Венгрии претендовали на выход в плей-офф Евро, и это произошло», - сказал Николаев. «Поэтому судейская бригада Карасева ответственно и серьезно подготовилась к игре, и ей удалось провести матч на очень высоком уровне, то есть дисциплинарные взыскания были вынесены правильно, а игроки проявили уважение ко всем решениям судьи. По итогам двух встреч можно сказать, что команда Карасева достойна представлять нашу страну в плей-офф.»

Сергей Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. За это время он обсуживал множество разных турниров, среди которых можно выделить матчи Олимпийских Игр в Рио-2016, Евро-2016, ЧМ-18 и матчи Чемпионата Европы-2020. Ранее на турнире он судил игры между Австрией и Северной Македонией, а также Италией и Швейцарией.