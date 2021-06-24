Баринов и Жемалетдинов позже остальных присоединятся к «Локомотиву» на сборы

Полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение московского «Локомотива» после игры на чемпионате Европы по футболу в начале второго сбора. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы 21 июня, уступив в заключительном туре группового этапа команде Дании со счетом 1: 4. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в квартете. Первые сборы «Локомотива» пройдут с 14 по 28 июня в австрийском Бад-Кляйнкирххайме. Второй сбор пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля.

«Жемалетдинов и Баринов должны присоединиться к команде в начале второго сбора», - сказал Бедарев.

Баринов принял участие в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.