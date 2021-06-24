Гризманн может догнать Платини по числу голов на Евро

Антуан Гризманн может стать вторым бомбардиром в истории проведения Чемпионатов Европы - сейчас на счету француза 7 забитых мячей.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, который за один цикл в текущем розыгрыше стал абсолютным рекордсменом по числу забитых мячей (14) и обладателем самого большого числа матчей на Чемпионатах Европы (24).

Антуанн Гризманн на Евро-2020 забил 1 мяч и теперь у него в сумме 7 голов наравне с англичанином Аланом Ширером. До Мишеля Платини, который до старта этого Евро шел на первом мете с девятью мячами, французу осталось забить два гола.

Напомним, сборная Франции в плей-офф попала на команду Швейцарии, занявшую третье место в группе А и уступившую по дополнительным показателям Уэльсу в борьбе за второе место.