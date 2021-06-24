Чалов: не выделяю ни одну сборную на Евро, но за Влашича можно поболеть

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от товарищеского матча с клубом «Винер-Нойштадт» (3: 1), а также рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы - 2020.

«Илюха Шкурин очень просил меня забить, но раз он мне такую передачу выкатил, то решил, что надо благодарить (улыбается). Более того, к тому времени я уже забил два.

Эмоции от игры за сборную на Евро? Конечно, обидно. Хотел посмотреть, как наши люди выступят на турнире. Играли, как играли. Результат закономерный. Если честно, фаворитов на Евро у меня нет. Мне нравится, как играет Италия. Кто еще? Моно поболеть за Влашича. Так и сделаю», - цитирует Чалова пресс-служба клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Чалов провел 27 матчей, забил семь мячей и отдал 4 результативные передачи.