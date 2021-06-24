Юрий Семин: Украина имеет неплохие шансы пройти дальше в плей-офф

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о выходе сборной Украины по футболу в плей-офф чемпионата Европы.

«У Украины есть хорошие шансы пойти дальше. Наблюдать за этой игрой будет очень интересно. Как далеко продвинется сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И тогда он вам точно тоже не скажет. Но, опять же, они хорошо играют. Будем надеяться, что у них все наладится», - цитирует Семина Sport24.

Напомним, на групповом этапе украинцы проиграли Нидерландам (3:2), выиграли Северную Македонию (1:2) и оступились в матче с Австрией (1:0).