Михаил Боярский: Дзюба - лучший футболист сборной России

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что капитан сборной России Артем Дзюба заслуженно попал в топ-100 лучших футболистов группового этапа чемпионата Европы.

«Совершенно заслуженно. Артем выполнял большой объем работы. Помимо забитого пенальти, он был очень полезен на поле. Он оттягивает на себя большое количество защитников и является заметной фигурой в нашей сборной. Хорошо, что это заметили иностранные специалисты. Это приятно. Дзюба — лучший футболист в сборной России», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Добавим также, что в список лучших футболистов группового этапа Евро также попал российский полузащитник Далер Кузяев, занявший 91-е место.

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе В и покинула чемпионат Европы.