80 болельщиков сборной Финляндии заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения обнаружил, что 80 болельщиков сборной Финляндии сдали положительный тест после возвращения из России.

По информации источника, данные носят предварительный характер и количество зараженных может быть и больше.

Напомним, что сборная Финляндии провела в Санкт-Петербурге два матча: против России 16 июня (0:1) и Бельгии 21 июня (0:2).

По результатам группового этапа финская команда стала третьей в группе В, но не попала в список лучших четырех команд, занявших третьи места, и покинула чемпионат Европы.