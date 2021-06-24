Вечеслав Малафеев: Сборная России не может дать отпор командам уровня Бельгии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвёл итоги группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Если вы следили за последними постами, то заметили, что я болел за них и верил в победу. На первый взгляд группа была проходная, но реалии футбола оказались другими. Мы обыграем тех, кто слабее нас, мы на равных сражаемся с равными по силе командами, и, к сожалению, мы с трудом можем противостоять сборным уровня Бельгии. Увы.

Не снимая с игроков ответственности, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что текущий результат - это то, на что они способны на данный момент. Евро-2020 показал качество российского футбола в целом», - написал Малафеев в Instagram.

Напомним, что Малафеев завершил карьеру в 2016 году. Всю карьеру игрок выступал за «Зенит».