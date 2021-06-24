Андрей Чернышов: Люди из высоких кабинетов могут посоветовать Черчесову освободить должность

- Но Черчесов пока уходить не собирается, видимо, там идет торг за солидную неустойку. А в сентябре нам предстоят отборочные матчи ЧМ-2022. Понятно, что нынешняя сборная в ее психологическом состоянии и с этим тренером никуда не выйдет.

- Сейчас РФС руководят разумные люди, думаю, они найдут решение проблемы. Ведь решили же вопрос с Капелло, а у него зарплата была намного больше черчесовской. Есть люди в высоких кабинетах, которые курируют футбол. Они вызывают к себе тренеров, когда хотят их похвалить, наградить. Также они могут пригласить к себе Черчесова и объяснить, что нужно освободить занимаемую должность.