Евро-2020. Кузяев вошел в число лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе

Полузащитник сборной России Далер Кузяев вошел в десять лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Opta, 28-летнего хавбек «Зенита» расположился на восьмой строчке рейтинга. В его активе семь удачных обвести соперника.

Лидером по этому показателю стал нидерландский полузащитник Френки де Йонг (13). Также в тройку лучших попали игрок сборной Бельгии Кевин Де Брейне (8) и шведский форвард Александр Исак (8).

Напомним, что сборная России завершила выступление на Евро-2020, проиграв два матча и набрав три очка.