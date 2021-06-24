«Вест Хэм» может отказаться от покупки Крала из-за его игры на чемпионате Европы

Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал имеет шансы остаться в российском клубе на следующий сезон.
Как сообщает The Athletic, английский «Вест Хэм Юнайтед» может отказаться от идеи с покупкой 23-летнего футболиста. Руководство лондонской команды недовольно качеством игры Крала. «Вест Хэм» планирует присмотреться к другим кандидатурам.
Напомним, что соглашение чеха со «Спартаком» заканчивается 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне Крал провел 30 матчей и отметился пятью голевыми передачами.
источник: The Athletic