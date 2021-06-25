Кьелини занимался в общей группе на тренировке итальянцев

36-летний центральный защитник Италии Джорджо Кьеллини начал тренироваться в группе перед 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года против Австрии, сообщает Football Italia.

Однако, как отмечает источник, с большой долей вероятности защитник начнет игру на скамейке запасных, так как на тренировках Роберто Манчини предпочитал наигрывать в качестве основной пары защитников Леонардо Бонуччи - Франческо Ачерби.

Напомним, Кьеллини получил травму в матче второго тура группового этапа со сборной Швейцарии (3:0), и в игре третьего тура он не принимал участие.

Добавим, что итальянцы впервые за два крупных турнира вышли в финальную стадию Евро-2020. В последний раз сборная Италии участвовала в Чемпионатах Европы и доходила до финальной стадии в 2012 году, когда проиграла Испании (0:4) в финале.