Юрий Гаврилов: Проблема не только в тренере, но и в игроках - их у нас нет!

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о проблемах российского футбола после провала национальной сборной на чемпионате Европы - 2020.

«Мы должны это понять. Это не только Черчесов, но и игроки. Мы должны обучать. Неужели нужно оставить так, как было ?! У нас во всем неправильный подход! Своих игроков нет! А что происходит? Непонятно, кого везут. За деньги не оправдываются. Из нашей страны сделали кормушку! Останутся на год-два, бабки вырубят, уйдут!», - сказал Гаврилов в интервью «РБ Спорт».

Добавим. что сборная России после домашнего Чемпионата мира-2018 не может выйти дальше группового этапа на крупных турнирах.