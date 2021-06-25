Василий Березуцкий сравнил Слуцкого и Черчесова в сборной России

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий сравнил бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова, который сейчас возглавляет сборную.

«Черчесов в первую очередь пытался вывести из сборной тех людей, которые могли негативно повлиять на атмосферу внутри. Но Слуцкий этого не сделал. Наверное, не по неопытности, да. Вы не можете быстро понять человека. С ним нужно пройти определенный путь», - сказал Березуцкий в эфире YouTube-канала« Подкаст Сычева и Денис Казанский ».

Слуцкий руководил сборной России с 2015 по 2016 год. Под его руководством россияне не смогли выйти из группы на Евро-2016.

По итогам группового этапа ЧЕ-2020 сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова уступила Бельгии (0:3). и обыграла Финляндию (1:0).