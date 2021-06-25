Полузащитник Австрии: мы готовы продолжить наш исторический путь

Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич поделился своими ожиданиями от 1/8 финала чемпионата Европы с Италией.

Конечно, мы понимаем, что Италия - фаворит, но мы уже добились исторического результата. Почему бы не продолжить этот путь? Мы не фавориты и должны еще раз показать топ-матч, может, даже вывести игру на новый уровень, ну, пусть нам повезет.

Мы не должны терять мужество. Италия доминирует в этом турнире, выиграв все три матча, не пропустив ни одного мяча. Но нет ничего невозможного. Мы уже показали свой потенциал, и при этом можем играть еще сильнее », - цитирует Гриллича пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.