УЕФА проведет разбирательство об инциденте на матче Германия - Венгрия

УЕФА проведет дисциплинарное расследование возможных дискриминационных инцидентов в матче группового этапа чемпионата Европы между Германией и Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла 23 июня в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2. Перед стартовым свистком во время исполнения гимна Венгрии на поле выбежал болельщик с радужным флагом в футболке немецкой сборной.

Перед матчем немцы решили поддержать ЛГБТ-сообщество, разместив в Мюнхене стадион цвета радуги в ответ на закон, принятый властями Венгрии, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений между несовершеннолетними. УЕФА запретил акцию.