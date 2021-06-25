Игорь Акинфеев: К сожалению, не получается прибавить в футболе у нас

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее также выступавший за сборную России, поделился мыслями о провале сборной на ЧЕ-2020. Подопечные Станислава Черчесова не смогли покинуть группу, заняв в ней четвертое место.

«Видимо, за это время мы не научились играть, хотя были и хорошие моменты. Наверное, в футболе не поправиться. Очень хочу верить, но пока мы как-то стоим, наверное, на одном уровне, в одном месте, - сказал Акинфеев в видеоролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игорь Акинфеев провел за сборную России 110 матчей в период с 2004 по 2018 года. Является одним из рекордсменов по числу проведенных игр за национальную команду.