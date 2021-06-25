Розетти оценил работу VAR на Евро-2020

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти привел статистику использования VAR на чемпионате Европы.

«VAR изменила решения арбитров 12 раз в 36 матчах Евро. 91 процентов решений судей был правильным. VAR провела 179 проверок на групповом этапе. Количество зафиксированных фолов, количество карточек сокращается, увеличивая время самой игры. Эффективное игровое время увеличилось до 58 минут 51 секунды. На Евро-2020 не было ошибок с офсайдами. 21 ситуация считалась пограничной, VAR исправила шесть решений. При этом уменьшилось время, необходимое для решения VAR, — менее 100 секунд», - приводит слова Розетти RT, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Добавим, что Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.