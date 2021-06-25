Игорь Федотов: Карасев может получить финал чемпионата Европы

Судья Игорь Федотов считает, что российский арбитр Сергей Карасев не хуже своих коллег работает на чемпионате Европы.

«Карасев только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он отсудит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идет на него», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что Карасев на групповом этапе Евро-2020 судил матчи Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2).