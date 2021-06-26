Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Австрии поделился своим мнением о будущем сопернике.

«Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными», - приводит слова Роберто Манчини пресс-служба УЕФА.

Добавим, что матч пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени в Лондоне на стадионе «Уэмбли».