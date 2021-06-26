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26 июня 17:19

Тарасова призвала Черчесова подать в отставку

В минувший понедельник сборная России проиграла в заключительном матче группового этапа команде Дании (1:4) и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов должен был подать в отставку после матча с датчанами.

- Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший, - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что РФС и Министерство спорта страны ставили перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро-2020.

источник: ТАСС
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