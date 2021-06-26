Евро-2020: составы Уэльс - Дания

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Дании на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.
Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Гюнтер, Н. Уильямс, Локьер, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит.
Дания: Шмейхель, Вестергаард, Кьяер, Меле, Кристенсен, Делэйни, Дольберг, Дамсгаард, Стругер-Ларсен, Хайбьерг, Брейтуэйт.
Запасные: Лоссл, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Винн, Корнелиус, Йенсен, Кристиансен, Бойлесен.