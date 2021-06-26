Ярмоленко считает, что игра сборной Украины оставляет желать лучшего

Нападающий и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

«В Бухаресте немного сложно играть и тренироваться, здесь жарко. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока наша игра оставляет желать лучшего, поэтому будем стараться совершенствоваться »,- добавил форвард, забивший два гола в групповом этапе Евро-2020

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Начало в 22:00 мск.