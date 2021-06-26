Сборная Дании вышла в 1/4 финала, разгромив Уэльс

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в ворота Уэльса. На 27-й минуте Дольберг переместился с левого фланга в центр, дошел до штрафной и правой ногой направил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт убежал по правому флангу в контратаке, легко ушел от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который беспрепятственно прострелил ворота валлийцев.

На 89-й минуте Иоахим Меле довел счет до разгрома. Дания сыграет в 1/4 финала с победителем пары Нидерланды - Чехия