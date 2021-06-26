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26 июня 21:59
автор: Александр Бойченко

«Зенит» интересовался Дольбергом перед Евро-2020

В настоящее время футболист выступает за французскую «Ниццу».

Бывший футболист «Зенита», а ныне директор департамента развития детско-юношеского футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин рассказал, что накануне чемпионата Европы петербургскому клубу было предложено приобрести нападающего сборной Дании Каспера Дольберга.

«Перед чемпионатом Европы нам предложили его в« Зенит ». Но после этих двух голов цена возросла. Сейчас он в Ницце, но там дела идут не очень хорошо, поэтому он выставлен на продажу.

Это качественный нападающий. Он может с помощью датской сборной и гола найти себе место под солнцем. Под Петербургом? Может быть», - сказал Аршавин в эфире программы« Все за евро! »на телеканале «Матч ТВ».

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