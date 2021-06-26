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Сборная Дании посвятила разгром Уэльса Эриксену
26 июня 22:23
автор: Александр Бойченко

Сборная Дании посвятила разгром Уэльса Эриксену

В настоящее время Эриксен продолжает восстанавливаться после остановки сердца.

Сборная Дании обыграла Уэльс со счетом 4:0 в 1/8 финала чемпионата Европы.

Датчане посвятили эту победу соотечественнику Кристиану Эриксену, который больше не может принимать участие в Евро-2020.

12 июня в конце первой половины матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог встать. Спортсмену оказали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его доставили в больницу. Позже выяснилось, что у игрока случился сердечный приступ. Игра была прервана и возобновлена через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

источник: «Советский спорт»
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