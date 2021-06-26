Каспер Юльманн: Эти парни - настоящие воины!

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал победу над сборной Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Трудно поверить в реальность происходящего. Восхищаюсь ребятами и тем, что мы продолжаем бороться. Неважно, кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти ребята настоящие войны. Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы улучшились. Фактически, мы делали это несколько раз», - цитирует слова Юлманна пресс-служба УЕФА.

Дания обыграла Уэльс 4: 0 и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с победителем противостояния Нидерланды - Чехия.