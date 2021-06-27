Ивица Олич: Такое чувство, что игра с Испанией продлится до овертайма

Ивица Олич, помощник тренера сборной Хорватии, поделился своим мнением о предстоящем матче со сборной Испании в 1/8 чемпионата Европы - 2020.

«Я уверен, что Испания знает наши сильные стороны. Мы верим в наших игроков. Это одна игра, мы в тех же условиях, что и они. Думаю, в этом матче нет фаворитов. У меня такое ощущение, что исход встречи решится в самом конце, даже в овертайме», - цитирует Олича Marca.

Напомним, Хорватия вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав 4 очка.