Сантуш оценил шансы Португалии в игре с Бельгией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Бельгии (27 июня, 22:00 мск).

«Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-либо изменения, то только потому, что хотим играть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников - обычно это делают небольшие команды. Команда отдохнула четыре дня, сегодня у нас будет заключительная тренировка. Мы не знаем, что будет дальше. Так что сегодня решим, кто будет играть», - цитирует Сантуша УЕФА.

Сборная Португалии заняла третье место в группе, набрав четыре очка, подопечные Роберто Мартинеса выиграли группу B, набрав максимальное количество очков - девять.