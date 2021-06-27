Френки Де Йонг считает, что Чехия очень хорошая команда

Полузащитник Нидерландов Френки де Йонг поделился своими ожиданиями от 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.

«Чехия - очень хорошая команда. Они очень дисциплинированные, хорошо организованные, у них в команде хорошие игроки. Чтобы пойти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру. С тех пор, как мы все собрались вместе, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, а это всегда требует времени. Процесс еще не завершен.»

Нидерланды выиграли свою группу со сборными Украины, Северной Ирландии и Австрии, чехи заняли третье место, набрав 4 балла.